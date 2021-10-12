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В Японии планируют в декабре начать вакцинировать население от коронавируса третьей дозой

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Японии планируют в декабре начать введение третьих доз вакцины от коронавируса. Расходы на проведение прививочной кампании возьмет на себя государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Мы будем проводить подготовку к тому, чтобы начать вакцинацию третьей дозой уже с декабря", - цитирует агентство премьер-министра страны Фумио Кисиду.

Глава правительства добавил, что расходы на вакцинацию третьей дозой власти возьмут на себя и постараются, чтобы прививочная кампания прошла гладко.

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ЯпонияВакцинацияКоронавирус