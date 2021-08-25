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В Японии отложили использование вакцины Moderna из-за посторонних веществ

Автор: Артур Родивилов

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило о том, что в ряде доз вакцины Moderna обнаружены посторонние вещества. Поступили сведения из разных центров вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kyodo.

Фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical, занимающаяся продажей и распространением препарата Moderna в Японии, в связи с этим заявила, что пациентам пока решено не вводить 1,63 млн доз этой вакцины в качестве меры предосторожности.

При этом в компании отметили, что пока только предстоит изучить сведения об обнаружении посторонних материалов.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников.

Напомним, что в Японии коронавирус расползается быстрыми темпами. Случаи заболевания штаммом "Дельта" обнаружили не только в столице.

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Вакцинация