В Японии обнаружили новую мутацию коронавируса

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что 91 случай заражения новым штаммом коронавируса был обнаружен в регионе Канто на востоке Японии, еще два случая заражения были обнаружены на карантинном пункте в аэропорту.

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии отметил, что новый штамм, вероятно, возник за границей, однако он отличается от других штаммов, которые ранее были обнаружены на территории Японии.

Эксперты опасаются, что новый штамм более устойчив к существующим вакцинам.