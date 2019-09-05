В Японии в ДТП поезда с грузовиком пострадали 35 человек

В Японии вблизи Токио произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и грузового автомобиля, в результате которого 35 человек пострадали. Об этом сообщет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что ДТП произошло на железнодорожном переезде в Йокогаме, что является пригородом Токио, утром, 5 сентября.

"В общей сложности 35 человек получили ранения в том числе 1 в тяжелом состоянии", - сообщили в Йокогамском кризисном управлении.

Предполагается, что тяжелые ранения получил водитель грузовика, который, в результате ДТП, оказался под поездом. Он находится в состоянии остановки сердца. Остальные постравшие незначительные травмы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Гонконге произошло ДТП с участием двух двухэтажных автобусов. В результате аварии пострадли как минимум 77 человек.

Также сообщалось, что в Японии в начале июня поезд метро с пассажирами сошел с рельсов. На момент происшествия в поезде находилось около 130 человек. Никто из пассажиров серьезно не пострадал.