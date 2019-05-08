В Японии автомобиль въехал в толпу детей

В японском городе Оцу автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада, в результате чего 13 детей был госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.



Пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Известно, что на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из авто, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле пассажирский автобус врезался в пешеходов. Три человека получили травмы в результате происшествия. Водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего протаранил пять машин и врезался в остановку с пассажирами.

Напомним, ранее в центре Токио (Япония) автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу людей, в результате чего пострадали 5 человек. За рулем был 79-летний мужчина, он перепутал педали газа и тормоза и врезался в толпу.