Понад 40 поранених і "звіряче вбивство". Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

"Станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб. Чергове звіряче вбивство", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що атака РФ по цивільних є суто тероризмом, який триває вже понад три роки.

"Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни", - пише Зеленський.

Резюмуючи президент наголосив, що це не можна ігнорувати, що Росія відчуває безкарність і її треба примусити до миру.

"Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру", - резюмував глава держави.

Оновлено о 20:15

Слідом за дописом, Зеленський опублікував відеозвернення. Він повідомив, що зараз у Харкові людям надають допомогу.

"Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня, і фактично всю цю добу вони бʼють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер - авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав президент.

Він зазначив, що ці удари РФ не "у відповідь", а на знищення - знищення життя. Крім того, на окупованих територіях ворог піклується тільки про військову інфраструктуру та вивезення з України всього цінного.

"Цілковитого знищення життя вони хочуть. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, – це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне", - повідомив глава держави.

Резюмуючи Зеленський додав, що за більш ніж 11 років війни, РФ принесла на українську землю тільки одне - руїни та смерті. Він підкреслив, що росіяни готуються продовжувати війну, ігнорує мирні пропозиції, тому не можна послаблювати жодного тиску на Росію. Зокрема, РФ повинна за це відповідати.