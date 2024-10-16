Понад 200 тисяч людей захворіло, є летальні випадки. Які хвороби ширяться в Україні

За даними з 30 вересня по 13 жовтня, медики зареєстрували 233 059 нових випадків захворювань. При цьому, за перший тиждень кількість хворих сягнула 114 487 осіб, майже 60% з яких - діти.

Другий тиждень жовтня продовжив негативну динаміку, з 118 572 новими випадками, серед яких 73 396 - діти віком до 17 років.

Були зареєстровані летальні випадки від ускладнень COVID-19 серед дорослих. За два тижні померло 17 громадян. Важливо зазначити, що померлі не мали щеплень від коронавірусу.

Медики нагадують, що вакцинація залишається найефективнішим методом профілактики COVID-19 та грипу, особливо для людей із груп ризику.

"Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Проте щеплення від цих хвороб можна робити в один день або з мінімальним інтервалом", - пояснили в міністерстві.

В Україні доступні безоплатні щеплення омікрон-специфічними вакцинами Comirnaty від Pfizer для дорослих та дітей. Зазначається, що зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря.

Додамо, що у Києві також зафіксували зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 серед дітей шкільного віку.