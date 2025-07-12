Помста за Дмитрика: ЗСУ ліквідували росіян, які вбили однорічну дитину на Херсонщині
Українські військові вистежили та ліквідували російських операторів БПЛА, які 9 липня цілеспрямовано вбили на Херсонщині однорічну дитину, спрямувавши дрон на приватний житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України.
В Генштабі заявили, що є підстави стверджувати, що операторів дронів, які 9 липня атакували Правдине Білозерської громади Херсонської області, ліквідовано. Ударний дрон "Молнія", який вдарив по подвір'ю житлового будинку в Правдиному, запускали із району тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань.
"Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані", - сказано у повідомленні.
Операцію з ліквідації росіян провели у швидкому темпі. У вікна поверху, де фіксувалися росіяни, в чотири заходи операторами ударних БПЛА Сил оборони України було спрямовано п’ять FPV-дронів.
"Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося. Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!", - додали у Генштабі.
Нагадаємо, що 9 липня російські окупанти атакували село Правдине на Херсонщині ударним дроном типу "Молнія". Внаслідок атаки загинув маленький хлопчик Дмитрик. Дитині, яку вбили росіяни, було тільки рік та два місяці.
Це не єдиний злочин росіян проти дітей за останній час. Ворог постійно намагається дістати до наймолодших українців. Так, 11 липня окупанти атакували Харків "Шахедами", ворог цілеспрямовано бив по пологовому будинку. Внаслідок атаки отримали поранення медпрацівники та породіллі з новонародженими.
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