Помста за Дмитрика: ЗСУ ліквідували росіян, які вбили однорічну дитину на Херсонщині

Українські військові вистежили та ліквідували російських операторів БПЛА, які 9 липня цілеспрямовано вбили на Херсонщині однорічну дитину, спрямувавши дрон на приватний житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України.

В Генштабі заявили, що є підстави стверджувати, що операторів дронів, які 9 липня атакували Правдине Білозерської громади Херсонської області, ліквідовано. Ударний дрон "Молнія", який вдарив по подвір'ю житлового будинку в Правдиному, запускали із району тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань.

"Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані", - сказано у повідомленні.

Операцію з ліквідації росіян провели у швидкому темпі. У вікна поверху, де фіксувалися росіяни, в чотири заходи операторами ударних БПЛА Сил оборони України було спрямовано п’ять FPV-дронів.

"Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося. Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!", - додали у Генштабі.