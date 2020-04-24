Помпео: власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019

Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019 года. Об этом он заявил в интервью радиоведущему Ларри О'Коннору, передает сайт Госдепа.

По его словам, США все еще хотят получить от Китая оригинальные образцы коронавируса, обнаруженные в Ухане.

"Вы припомните, что первые случаи этого коронавируса были известны китайскому правительству, вероятно, уже в ноябре, но уж точно к середине декабря. Они промедлили с тем, чтобы информировать об этом всех в мире, включая Всемирную организацию здравоохранения", - заявил Помпео.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет отправить специалистов в Китай для расследования вспышки COVID-19. До этого на израильском ТВ заявили, что США предупредили союзников о коронавирусе еще в ноябре.

Также сообщалось, что США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса. По мнению госсекретаря, Китай имел необходимую информацию в начале вспышки, однако не обнародовал ее своевременно.