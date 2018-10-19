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Помпео прослушал запись убийства журналиста Хашогги, - ABC

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 12:13
Фото: Джамаль Хашогги (flickr.com/pomed)
Фото: Джамаль Хашогги (flickr.com/pomed)

По версии ABC, Хашогги был задушен после восьми минут борьбы

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Анкару был ознакомлен с аудиозаписью убийства саудовского журналиста Джемаля Хашогги. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на американский телеканал АВС, который ссылается на источник в силах безопасности Турции.

По данным телеканала, Помпео прослушал и получил аудиозапись в свое распоряжение. По версии ABC, Хашогги был задушен после восьми минут борьбы.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт опровергла информацию телеканала.

"Майк Помпео не прослушивал и не получал аудиозаписи убийства Хашогги", - отметила Нойерт.

Напомним, Помпео дал Саудовской Аравии 72 часа на завершение расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Отметим, сотрудники разведывательных служб США считают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может быть причастен к исчезновению в Стамбуле журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.

Ранее Трамп заявил, что хочет получить от Турции аудио и видео материалы, которые связаны с исчезновением саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Полиция начала поиски останков саудовского журналиста Трамп считает, что журналист Хашкаджи уже мертв
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