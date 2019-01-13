Помпео отправится в Саудовскую Аравию для обсуждения наказания убийц журналиста Хашкаджи

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео встретится с наследним принцем Мохаммедом ибн Салманом

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом, чтобы обсудить решение расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что встреча состоится во время визита Помпео в Саудовскую Аравию.

"Позиция Америки прежняя - это был вопиющий акт, недопустимое убийство. Те, кто к нему причастны, будут привлечены к ответственности Соединенными Штатами Америки. Мы полны решимости сделать это", - сказал Госсекретарь.

Отметим, в декабре 2018 года Сенат принял резолюцию, осуждающую наследного принца Саудовской Аравии за ситуацию с убийством Хашкаджи. В резолюции говорится, что Сенат "считает, что за убийство Джамаля Хашкаджи несет кронпринц Мухаммед ибн Салман".

Напомним, Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.

В свою очередь Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.