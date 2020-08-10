Помпео осудил насилие на протестах в Беларуси

Проведение президентских выборов в Беларуси в воскресенье, 9 августа, вызывает глубокую обеспокоенность у Соединенных Штатов Америки. Белорусские президентские выборы не были свободными и справедливыми.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на странице в Twitter.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон решительно осуждает насилие над протестующими и задержания сторонников оппозиции в Беларуси.

"Мы поддерживаем демократическое стремление народа Беларуси", - добавил он.

Напомним, вчера в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу вновь одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и заявила, что на самом деле победила главная оппонентка Лукашенко - Светлана Тихановская.

Недовольные результатами выборов белорусы вышли на улицы Минска и других крупных городов страны. Силовики разогнали протестующих водометами, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Сегодня, 10 августа, протесты в Беларуси возобновились; силовики пытаются разогнать акции протеста, но люди продолжают выходить на улицы городов.

Добавим, что страны Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) сделали совместное заявление о протестах в Беларуси; министры иностранных дел стран осудили насилие и призвали к диалогу.