Помпео обвинил Иран в использовании своих посольств для организации терактов за рубежом

Иран использует дипломатов и диппредставительства за рубежом для планирования и проведения терактов, заявил Помпео

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Ирана используют дипломатов и дипломатические представительства за рубежом для планирования и проведения террористических атак. Об этом он заявил во время визита в ОАЭ, передает The Washington Post.

Так, Помпео во вторник, 10 июня, обвинил Иран в использовании своих посольств для организации террористических актов в Европе. Также Помпео предупредил, что действия Тегерана повлекут за собой "реально высокую цену" после того, как Иран пригрозил сорвать поставки нефти на Ближнем Востоке.

Кроме того, один иранский дипломат в Вене был признан причастным к планированию нападения на иранскую оппозицию во время протестов 30 июня. Подобный случай произошел в Германии.

Напомним, ранее командир иранской революционной гвардии заявил, что Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если США запретят экспорт нефти из Ирана.