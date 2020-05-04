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Помпео назвал "случайной" стрельбу на границе КНДР и Южной Кореи

Новости » Политика     04.05.2020 - 00:21
Помпео назвал "случайной" стрельбу на границе КНДР и Южной Кореи
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Жертв ни с одной из сторон не было

Госсекретарь США Майк Помпео предположил, что стрельба, открытая военными Северной Кореи на границе с Южной Кореей, вероятно, была "случайной". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Так госсекретарь прокомментировал стрельбу, которая произошла утром в воскресенье 3 мая.

"Мы полагаем, что это была случайная стрельба. Южная Корея действительно открыла ответный огонь. Но насколько мы можем судить, жертв ни с одной из сторон не было", - заявил Помпео.

Он также отказался говорить о том, что ему известно насчет вероятной болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, но заметил, что, судя по съемкам государственного телевидения с недавнего мероприятия, "председатель Ким, похоже, жив и здоров".

"Мы знаем, что были другие периоды, когда председатель Ким на долгое время исчезал из поля зрения общественности, так что это не уникальный случай", - сказал Помпео.

Напомним, на границе между КНДР и Южной Кореей утром в воскресенье произошла перестрелка вблизи поста охраны, на следующий день после появления севернокорейского лидера Ким Чен Ына, которого не видели на публике три недели.

РБК-Украина писало, что в ночь на 2 мая стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКНДРЮжная Корея
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