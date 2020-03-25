Помпео: Китай все еще скрывает информацию о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник обострил свою критику в отношении того, как Китай справляется со вспышкой коронавируса, заявив, что правящая Коммунистическая партия Китая скрывает информацию, необходимую для предотвращения новых случаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помпео обвиняет Китай в том, что задержка Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире, и сказал, что это "действительно поставило под угрозу тысячи жизней".

"Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев", - добавил Помпео.

Ранее Помпео заявлял, что Китай, Россия и Иран распространяют дезинформацию о коронавирусе COVID-19. Дезинформация, по его словам, направлена на дискредитацию действий США по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения фиксирует значительное ускорение распространения коронавируса в Соединенных Штатах Америки. В одном из последних заявлений сообщалось, что США могут стать новым эпицентром коронавируса.