Помпео: гибель 300 россиян в Сирии - предупреждение для России

Вчера Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что гибель 300 россиян в Сирии является предупреждением России, что угроза безопасности Соединенным Штатам может привести к последствиям. Речь вероятно идет об американском авиаударе в феврале 2018 года рядом с сирийским городом Хашам.

Об этом сообщает France24.

Как сообщается, Майка Помпео некоторые сенаторы раскритиковали за то, что президент США Дональд Трамп не выдвинул президенту РФ Владимиру Путину обвинения в отношении платы Москвы талибам за ликвидацию американских военных в Афганистане.

После чего Помпео заявил, что любой российский лидер, включая Владимира Путина, не имеют сомнений относительно ожидаемого ответа со стороны США на убийство американцев.

"Я могу вас заверить, что те 300 россиян, которые были в Сирии и совершали действия, которые угрожали Америке, и которых больше нет с нами на этой планете, тоже это поняли", - сказал Помпео.

Госсекретарь не уточнил, какой именно инцидент он имел в виду.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США официально вызвала госсекретаря Майкла Помпео на слушания относительно информации о подкупе Россией талибов для убийства американских военных в Афганистане.

Также сенаторы-демократы написали открытое письмо и призвали Госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера дать разъяснение реакции правительства на эту информацию.