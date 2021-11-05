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У помощника Байдена подтвердили COVID-19 в Глазго, - СМИ

Автор: Наталья Скороход

Помощник президента США Джо Байдена получил положительный тест на COVID-19. Он сопровождал президента США во время поездок по Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили изданию, что помощник Белого дома на прошлой неделе получил положительный результат на коронавирусную инфекцию. Это произошло, когда Байден посетил саммит COP26 по климату в Глазго. Он и еще несколько сотрудников администрации Байдена остались в Шотландии из-за опасений по поводу передачи инфекции.

Издание не называет имени помощника президента США, но известно, что он входит в состав Совета национальной безопасности.

Сейчас чиновник находится в Шотландии на карантине и ожидает повторного теста ПЦР. Полагают, что помощник не имел тесных контактов с президентом.

Также известно, что у сотрудников, которые контактировали с помощником президента, отрицательный результат на коронавирус.

Напомним, что мэр Лос-Анджелеса также заболел коронавирусом в Глазго. Сейчас он на изоляции.

Также сообщалось, что в Глазго прокомментировали случаи заболеваемости коронавирусом среди участников. Там сообщили, что правила безопасности соблюдаются.

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КоронавирусСоглашение по климату