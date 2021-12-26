Помощник президента Нигерии заболел коронавирусом

Помощник президента Нигерии Гарба Шеху заболел коронавирусом. Сейчас он находится на карантине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Шеху находится в ближайшем окружении 79-летнего президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Он подтвердил, что получил положительный тест на коронавирус. Я могу только подтвердить, что инфицирован COVID-19 и лечусь изолированно, - сказал Шеху. Несколько местных газет сообщили, что несколько помощников президента Бухари и высшие должностные лица заразились коронавирусом, в том числе и министр информации Лай Мохаммед. Официальный представитель президентства отказался комментировать, был ли инфицирован какой-либо другой чиновник или министр, и прошел ли Бухари тестирование. Напомним, что патриарх Варфоломей заболел коронавирусом. У него легкие симптомы болезни.