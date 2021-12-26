ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Помощник президента Нигерии заболел коронавирусом

Новина українською →
Нигерия, Воскресенье 26 декабря 2021 04:33
Помощник президента Нигерии заболел коронавирусом Фото: Гарба Шеху, помощник президента Нигерии по СМИ (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Помощник президента Нигерии Гарба Шеху заболел коронавирусом. Сейчас он находится на карантине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шеху находится в ближайшем окружении 79-летнего президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Он подтвердил, что получил положительный тест на коронавирус.

"Я могу только подтвердить, что инфицирован COVID-19 и лечусь изолированно", - сказал Шеху.

Несколько местных газет сообщили, что несколько помощников президента Бухари и высшие должностные лица заразились коронавирусом, в том числе и министр информации Лай Мохаммед.

Официальный представитель президентства отказался комментировать, был ли инфицирован какой-либо другой чиновник или министр, и прошел ли Бухари тестирование.

Напомним, что патриарх Варфоломей заболел коронавирусом. У него легкие симптомы болезни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
На Донбассе на Рождество сохраняется "тишина"
На Донбассе на Рождество сохраняется "тишина"
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад