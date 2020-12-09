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Помощник нардепа устроил ДТП в пьяном виде и отделался штрафом

Киев, Среда 09 декабря 2020 11:27
Помощник нардепа устроил ДТП в пьяном виде и отделался штрафом
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Святошинский районный суд Киева приговорил к штрафу штатного помощника депутата Верховной рады Александра Сухова (группа "Довіра") Богдана Горбаня за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Размер штрафа составляет 8500 гривен.

Об этом свидетельствует решение суда.

Указано, что поздно вечером 1 февраля текущего года Горбань в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей машины Audi А4 и начал движение по ул. Верховинной в Киеве. Он отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

Водитель Toyota получил множественные травмы, в том числе перелом коленного сустава.

Помощник депутата в суде признал свою вину и раскаялся. Учитывая это, в конце ноября суд назначил ему наказание в виде штрафа 8500 гривен и лишил водительских прав на 3 года.

Напомним, в марте нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков, получивший известность как Юзик в студии "Квартал 95", попал в ДТП в Киеве.

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