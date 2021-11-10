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За помощь в нелегальной миграции: в Польше задержали россиянина

Автор: Анастасия Рокитна

Сотни беженцев пытаются пересечь границу Польши. Из-за этого польские правоохранители задержали ряд нарушителей, в том числе и гражданина России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение польских пограничников.

Они сообщили, что вчера было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы.

"Задержаны 9 человек (5 граждан Ливана, 3 граждан Ирака, 1 гражданин Сирии). В отношении 48 человек было принято решение о выезде из Польши. За помощь в нелегальной миграции были задержаны 3 лица (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)", - говорится в сообщении.

Напомним, Польша увеличила численность войск на границе с Беларусью.

Отметим, в Польше сообщили о задержании мигрантов, прорвавшихся ночью через границу.

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