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Помогающий в лечении COVID-19 "Дипрофол" заказали на два года вперед, - "Фармак"

Новости » Общество     20.05.2020 - 18:21
Помогающий в лечении COVID-19 "Дипрофол" заказали на два года вперед, - "Фармак"
Фото: завод "Фармак" (farmak.ua)

По словам Жебровской, компания готова наладить выпуск дополнительной партии, чтобы удовлетворить спрос

Фармацевтическая компания "Фармак" увеличивает производство лекарственных средств, которыми пользуются врачи Украины и других стран мира для борьбы с осложнениями от COVID-19.

Об этом в интервью заявила глава наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская.

"Мы поставляем один наш препарат, который помогает в борьбе с осложнениями от COVID-19, в Швецию и Великобританию. В 8 стран без регистрации едет "Дипрофол", потому что там его нет. Эти страны позволили нам провести отгрузки, поскольку "Фармак" имеет сертификат ЕС, подтверждающий внедрение на нашем заводе европейской системы качества", - рассказала Жебровская.

По ее словам, на сегодня "Фармак" получила заявок от покупателей препарата на два года вперед.

"Без дополнительного специализированного производства нам мощностей хватает для покрытия украинского рынка и для того же экспортного потенциала, который был до пандемии. Но сейчас мы имеем заявок на "Дипрофол" на два года вперед", - отметила Жебровская.

По ее словам, компания готова наладить выпуск дополнительной партии, чтобы удовлетворить возникший спрос.

"Мы смогли быстро подстроить наши новые современные линии, легкие к адаптации, для выпуска антисептика. Мы посмотрели рецептуру, подготовились, долго ждали спирта, пока власть приняла соответствующее решение. Сделали дополнительную смену и начали выпуск от флакончиков до 10 литровых бутылей для дезинфекции помещений. Таким образом, наладили производство, и антисептик есть в аптеках", - отметила Жебровская.

Напомним, ранее сообщалось, что фармацевтическая компания "Фармак" изучает возможности запуска производства продукции для борьбы с распространением коронавируса, в том числе диагностических тест-систем.

Автор: Виталий Мельник

Теги Новости Украины ФармаклекарстваКоронавирус
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