Помогал захватывать горсовет. Херсонского депутата подозревают в госизмене

Депутату Херсонского облсовета сообщено о подозрении в государственной измене. Сообщается, что он помогал оккупантам захватывать здание городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Установлено, что мужчина после незаконного вторжения РФ на территорию Украины для сохранения своего статуса вступил в контакт с оккупантами, которые находятся на временно оккупированной территории Херсонской области.
Также 16 апреля депутат облсовета помогал в захвате здания одного из городских советов на территории области. К тому же он влиял на патриотически настроенных местных жителей относительно их не противодействию оккупантам в организации раздачи так называемой "гуманитарной помощи".
Кроме того, подозреваемый предоставил россиянам информацию о местном жителе, который стоял на защите интересов общины, что стало основанием для незаконного лишения свободы этого мужчины.
Прокуратура заочно сообщила о подозрении депутату Херсонского областного совета в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Ранее мы сообщали, что оккупанты в Херсоне ищут списки заброшенных квартир, чтобы размещать военных.
Также в ОВА сообщили, из Херсона выехали около 45% жителей, из области - каждый пятый.
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