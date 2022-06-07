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Помогал убивать офицеров Нацгвардии. Пограничника подозревают в госизмене

Фото: пограничника в Ровенской области подозревают в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничника в Ровенской области подозревают в государственной измене. Его завербовал офицер запаса ВС России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Он собирал и передавал персональную информацию об отборе кандидатов на военную службу в пограничный отряд. В 2020-2021 годах пограничник передавал другому экс-военному информацию о высокопоставленных офицеров Национальной гвардии Украины, по данным следствия - для их дальнейшей ликвидации", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры работнику пограничного отряда уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ранее так называемый заместитель главы администрации Мариуполя получил подозрение в государственной измене из-за процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры. Он был депутатом городского совета, но перешел на сторону РФ.

Также заместитель генерального директора Чернобыльской атомной электростанции после подозрения в дезертирстве может дополнительно получить обвинения в предательстве Государственного бюро расследований.

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госизмена