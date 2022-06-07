Помогал убивать офицеров Нацгвардии. Пограничника подозревают в госизмене

Пограничника в Ровенской области подозревают в государственной измене. Его завербовал офицер запаса ВС России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Он собирал и передавал персональную информацию об отборе кандидатов на военную службу в пограничный отряд. В 2020-2021 годах пограничник передавал другому экс-военному информацию о высокопоставленных офицеров Национальной гвардии Украины, по данным следствия - для их дальнейшей ликвидации", - говорится в сообщении. При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры работнику пограничного отряда уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).