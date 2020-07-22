Помогает ли похудеть интервальное голодание: ответ ученых и диетологов

Диета (иллюстративное фото: canva.com)

Ученые говорят о том, что интервальное голодание помогает сбросить в среднем 3% от массы тела

Исследователи и диетологи решили выяснить, действительно ли помогает похудеть интервальное голодание. Так, ученые решили сравнить две популярные диеты, основанные на концепции интервального голодания. По результатам исследования оказалось, что действие обеих диет с интервалами 20:4 и 18:6, где меньшее число – окно для приема пищи, - обладают практически идентичной эффективностью.

Суть интервального голодания в том, что для пищи выделяется определенное "окно" в течение дня. Это обобщающий термин, который охватывает разные виды диет, предназначенных в первую очередь для похудения. Их часто называют по соотношению часов "сытых" и "голодных" часов в течение суток: 16: 8, 18: 6, 20: 4.

Новое исследование при участии диетологов сравнивает диеты, которые предусматривают "окна" для питания в 4 часа (20: 4) и 6 часов (18: 6). В нем участвовало 58 человек, которых случайным образом распределили в три группы: каждой из этих диет и контрольную (без изменений в режиме питания). В экспериментальных группах участников никак не ограничивали в типах пищи, которую они могут есть, но вне "окна" они не могли питаться, им разрешалось пить только воду и другие напитки без калорий.

Исследование продолжалось в течение восьми недель. Ученые наблюдали, как участники интенсивно теряют вес, как меняются в них показатели риска сердечно-сосудистых болезней: артериальное давление, уровень холестерина, триглицеридов и воспалительных маркеров в крови.

По результатам исследования стало известно, что разница в эффекте этих двух интервальных диет, а также общая эффективность достаточно мала. В обеих экспериментальных группах участники потеряли примерно 3% массы тела. Несмотря на том, что они стали получать примерно на 550 калорий в день меньше, организм из-за больших перерывов стал более "запасливым" и перестал сжигать потребляемые калории.

По мнению исследователей и диетологов, индекс потери веса в 3% говорит о том, что диета не обладает достаточной эффективностью для борьбы с лишним весом. Врачи же твердят о том, что если устраивать перерывы в приеме пищи на 20 часов, это может вылиться в существенные проблемы со здоровьем, в первую очередь – с ЖКТ.

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