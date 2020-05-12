Помимо коронавируса, в Латинской Америке бушует еще одна эпидемия

В странах Латинской Америки, помимо эпидемии коронавируса, бушует еще одна смертельная болезнь - лихорадка денге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Денге широко распространена в большей части континента. Передача происходит посредством укусов комаров. Распространение лихорадки началось в конце 2018 года. По данным Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), в 2019 году число случаев заражения денге в Северной и Южной Америке достигло 3,1 млн человек, от лихорадки погибло более 1500 человек.

По данным ПАОЗ, лихорадка денге в легких формах напоминает грипп, в тяжелых протекает с сильными болями в животе, приводит к утечке плазмы, накоплению в организме жидкости, острым кровотечениям и нарушениям функций внутренних органов.

Лечения подобного рода инфекции не существует, однако смертность при адекватном медицинском наблюдении ниже 1%, но без него может достигать 20%.

На данный момент в странах Латинской Америки зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных в Бразилии. По состоянию на сегодняшний день, там зарегистрировано 172 тыс. заболевших. О первом случае заражения власти страны сообщили 25 февраля. За месяц число случаев превысило тысячу. Резкий скачок заражений в Бразилии произошел 4 мая.

С начала месяца в стране было зафиксировано около 60 тыс. новых случаев заболевания. На данный момент Бразилия, с почти 210 млн населения, считается одной из наиболее пораженных вирусом стран региона и находится на 8 месте в мире по числу инфицированных.