Помічник Залужного загинув внаслідок нещасного випадку, - джерела

За даними джерел, причиною смерті став вибух гранати.

"З ймовірністю 99,9% - це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні", - наголосили у правоохоронних органах.

Джерела уточнюють, що слідство триває, але підстав для того, щоб говорити про замах чи російський слід, немає.

Загибель Частякова

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, увечері стало відомо про те, що у селі Чайки Київської області загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.

Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Сам Залужний вже відреагував на загибель свого помічника. Генерал зазначив, що Частяков загинув у день свого народження - в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

Усі деталі трагедії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.