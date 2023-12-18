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Помічник держсекретаря США прибув з візитом до Києва

Фото:Джеймс О’Браєн та Бріджит Брінк (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн прибув з робочим візитом до Києва у понеділок, 18 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Вітаю знову в Києві помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О’Браєна. Ваш візит укотре підтверджує те, що наша підтримка України є непохитно", - написала Брінк.

Посол США також опублікувала спільні фото з О’Браєном.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

На початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів.

Однак 6 грудня Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроекту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. На цьому фоні Сенат вирішив продовжити роботу перед різдвяними канікулами.

Більш детально про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, - у матеріалі РБК-Україна.

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