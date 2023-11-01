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Померла зірка "Головного шпиталю" Тайлер Крістофер

Фото: помер актор Тайлер Крістофер (instagram.com)
Автор: Владислав Прийменко

Тайлер Крістофер помер у віці 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний обліковий запис серіалу "Головний госпіталь" у соціальній мережі Instagram.

"У мене розбите серце через звістку про кончину Тайлера Крістофера. Він був добрим, неймовірним актором і дорогим другом, якого любила наша родина "Головного госпіталю" та шанувальники Ніколаса Кассадіна. Від імені всіх співробітників проекту ми висловлюємо щирі співчуття його близьким у це важкий час”, - написав продюсер Френк Валентині.

Актор помер після серцевого нападу. Його представник також підтвердив смерть.

"Я можу підтвердити, що Тайлер Крістофер помер сьогодні вранці. Ця новина була неймовірно шокуючою, і я спустошений його втратою. Він був дуже обдарованим актором і, що важливіше, приголомшливим другом. Моє серце належить його друзям та сім'ї, які так сильно любили його", - сказав Чі Ло.

Кар'єра актора

Тайлер Крістофер став відомим завдяки ролі Ніколаса Кассадіна в "Головному госпіталі" з 1996 по 2016 рік. Він також грав Стефана Дімеру у "Днях нашого життя" з 2018 по 2019 рік.

На додаток до своєї ролі в мильній опері Крістофер з'являвся в інших популярних серіалах, таких як "Зачаровані", "Ангел", "Військово-юридична служба" та "CSI: Місце злочину".

У 2011-2013 він виконував другорядну роль у серіалі "Гра у брехню".

Нагадаємо, кілька днів тому помер Меттью Перрі - зірка серіалу "Друзі".

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