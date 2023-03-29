Померла легендарна тренерка Альбіна Дерюгіна: вона виховала десятки чемпіонок

Національний олімпійський комітет оголосив про смерть іменитої української тренерки з художньої гімнастики Альбіни Дерюгіної. Їй був 91 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Серце засновниці національної школи художньої гімнастики зупинилося всього за два тижні після 91-річчя. Левову частку життя вона віддала спорту.

Дерюгіна народилася в Макіївці в 1932 році, а після закінчення Дніпропетровського технікуму фізичної культури та Київського інфізу розпочала тренерську діяльність. На початку 70-х її вихованки почали виходити на провідні ролі в радянській збірній – спершу в групових вправах, а потім і в індивідуальних змаганнях.

До 1992 року була старшим тренером збірної СРСР із художньої гімнастики, а після – старшим тренером збірної України. Паралельно працювала і функціонеркою. Очолювала Федерація гімнастики, працювала в НОК України та разом із донькою Іриною Дерюгіною заснувала "Школу Дерюгіних".

Виховала десятки чемпіонів СРСР та України, чемпіонок світу та Європи, призерів Олімпійських ігор. Серед її вихованців, зокрема, олімпійська чемпіонка Барселони-1992 Олександра Тимошенко та призери Олімпіад Оксана Скалдіна, Анна Безсонова та Анна Різатдінова.

До низки спортивних і адміністративних нагород Дерюгіна-старша в 2002 році отримала звання Героя України з врученням ордена Держави. Її чоловік – олімпійський чемпіон-1956 Іван Дерюгін – помер у 1996 році.