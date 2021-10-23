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Польза от вакцины Pfizer для детей перевешивает риски, - регулятор США

Автор: Александр Белоус

Вероятные преимущества вакцинации Pfizer/BioNTech от COVID-19 детям от 5 до 11 лет явно перевешивают риски редких случаев воспаления сердца. К такому выводу пришли ученые Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее производители вакцин заявили, что их прививка показала эффективность против коронавируса в 90,7% в клинических испытаниях детей от 5 до 11 лет.

Если FDA разрешит иммунизацию Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет, это будет первая вакцина от COVID-19 для этой возрастной группы, и прививки могут быть доступны в Соединенных Штатах в начале ноября.

Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna Inc связаны с редкими случаями воспаления сердца, называемого миокардитом, особенно у молодых мужчин.

Сотрудники FDA заявили, что, если предположить, что количество случаев миокардита, наблюдаемых в младшей возрастной группе, будет таким же, как у детей от 12 до 15 лет, количество предотвращенных госпитализаций, связанных с COVID-19, превысит количество госпитализаций, связанных с миокардитом, в большинстве проанализированных сценариев.

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