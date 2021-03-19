Польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски, - комитет ВОЗ

"Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире", - говорится в сообщении.

В комитете рекомендовали предоставить медработникам соответствующее образование, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации любым препаратом.

При этом странам рекомендовали продолжать мониторинг безопасности всех вакцин от COVID-19 и способствовать сообщениям о предполагаемых побочных эффектах.

В ВОЗ отметили, что на сегодняшний день в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии - более 27 млн доз вакцины Covishield (вакцина AstraZeneca, разработанная Институтом сыворотки Индии).