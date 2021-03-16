Польза вакцины AstraZeneca в борьбе с COVID перевешивает риск побочных эффектов, - ЕМА

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявляет, что польза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов. Поскольку пока отсутствуют данные о повышенном риске образования тромбов после вакцинации препаратом.

Об этом заявила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук , передает NOS.

"Мы все еще твердо уверены, что польза от вакцины AstraZeneca в предотвращении Covid-19 и связанными с ним рисками госпитализации и смерти перевешивают риск этих побочных эффектов", - сказала Кук.

Напомним, ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "меры предосторожности". На такой шаг пошли из-за случаев тромбоза у вакцинированных людей.

Кроме того, Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения 16 марта рассмотрит вопрос, связанный с вакциной компании AstraZeneca.