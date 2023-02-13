"Полював" за опозиціонерами. Під Москвою застрелився російський генерал, - ЗМІ

У Росії вчинив самогубство генерал, ексзаступник начальника головного управління МВС РФ по боротьбі з екстремізмом Володимир Макаров. Він брав участь у репресіях проти опозиціонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "ВЧК-ОГПУ" у Telegram .

За непідтвердженими даними, тіло Макарова сьогодні, 13 лютого, вранці знайшла його дружина в особистому будинку у підмосковному селі Голіково.

Журналісти зазначають, що ексчиновник раніше був головним організатором "полювання" за опозиціонерами та журналістами, які критикували путінський режим. У січні 2023 року Макарова було відправлено у відставку.

Джерело проекту розповіло, що причиною самогубства генерала могла стати глибока депресія після того, як його звільнили з посади у МВС.