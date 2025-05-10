"Полювання на відьом". Українця жорстко затримали і вигнали з Угорщини за нібито шпигунство

Учора ввечері, 9 травня, у центрі Будапешта був жорстко затриманий колишній український дипломат. Його підозрюють нібито в шпигунстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
Так, на сторінці уряду Угорщини у Facebook було сказано, що національне управління імміграції заборонило громадянину України в'їзд і перебування в країні через підозри у шпигунській діяльності. За твердженням влади, тієї ж ночі його було депортовано. Його звинуватили в тому, що він "виконував свою роботу під дипломатичним прикриттям, але його офіційний статус зараз припинено".
"Те, що уряд [Угорщини] опублікував відео на своїй сторінці в соціальних мережах, є чітким посланням Києву. Так само як і те, що чоловіка під час арешту спецпризначенці прикували кайданками, поставивши на коліна. Це стало новим ударом по угорсько-українських відносинах, а також загостренням шпигунської війни між двома країнами", - пише Telex.
Видання також написало, що дружина українця є співвласницею українського ресторану в столиці Угорщини.
Як стверджує журналіст Віталій Глагола, йдеться про колишнього першого секретаря посольства України в Угорщині Сергія Александрова.
Глагола пише у себе в Telegram, що угорські спецслужби зупинили авто ексдипломата в центрі Будапешта і затримали його просто на вулиці. Зараз же він уже не дипломат, а цивільний.
За даними журналіста, Александров є власником двох ресторанів у Будапешті. ЗМІ Угорщини вважають, що його затримання пов'язане з тим, що СБУ викрили мережу військової розвідки Угорщини.
Менше ніж годину тому на ситуацію відреагував речник МЗС України Георгій Тихий. Він назвав подію "полюванням на відьом" і закликав владу Угорщини припинити антиукраїнську істерію.
"Про затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії", - написав Тихий у соцмережі Х.
Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки України (СБУ) викрила агентів військової розвідки Угорщини, які діяли на території Закарпатської області.
Зокрема, вони збирали дані про стан військової безпеки регіонів, шукали слабкі місця як у наземній, так і в протиповітряній обороні, а також вивчали настрої місцевого населення на випадок, якщо Угорщина вторгнеться.
За підсумком СБУ затримала двох агентів. Їм повідомили про підозру в держзраді, за що їм загрожує довічне ув'язнення.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував на це, заявивши вчора, що цю інформацію потрібно розглядати нібито як "українську пропаганду".
Ба більше, після того, що сталося, Угорщина вислала з країни двох українських дипломатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.