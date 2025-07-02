Полякова роздяглася для Playboy: співачка показала всі кадри гарячої фотосесії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

На світлинах, знятих на тлі французької Рив’єри, 46-річна артистка зʼявляється в спокусливих образах - від кроп-шортів із бійцівськими рукавицями до повної оголеності, позуючи з котом або багетом на шезлонгу.

Втім, вихід фотосету - це не лише про силу жіночої краси та самовпевненість.

У рамках презентації квітневого номера Playboy відбулася благодійна подія, де Поляковій вдалося зібрати 10 тисяч доларів донатів під час аукціону благодійних вечерь із нею.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Усі зібрані кошти передано у фонд "Світлий", який придбає критично необхідний мікроавтобус для одного з підрозділів 101-ї окремої бригади ЗСУ.

Транспорт буде використовуватися на Донецькому напрямку для перевезення особового складу, майна та забезпечення логістики в зоні бойових дій.

"Нині я роблю те, що вмію найкраще: підтримую, допомагаю, використовую свою популярність, щоб привертати увагу до важливих речей", - говорить співачка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Про свою сексуальність Полякова висловлюється впевнено.

"Я артистка, і сцена для мене - це територія гри. Образ королеви ночі - це частина мене, але він не визначає мене повністю. В житті я зовсім інша: без макіяжу, в піжамі, готую вдома їжу або читаю книжку. Але знаєш що? Сексуальність - це не лише зовнішність. Це стан, енергія, харизма. Ти можеш бути в джинсах і светрі й залишатися найсексуальнішою жінкою у світі", - говорить артистка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)