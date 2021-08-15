Более полумиллиона людей за сутки заразились коронавирусом. Лидируют США и Индия

За сутки 13 августа в мире обнаружили 565 171 новый COVID-случай. В частности, в США - 71 135 случаев, в Индии - 36 127, в Бразилии - 31 142.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers .

Кроме того, в Иране - 29 700 заражений, а в Великобритании - 29 520.

Украина с 1353 заражениями на 44 месте в мире между Монголией и Кенией. В Европе Украина на 11 месте.

8642 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 35 месте в мире и на 6 - в Европе.