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Более полумиллиона людей за сутки заразились коронавирусом. Лидируют США и Индия

Автор: Артур Родивилов

За сутки 13 августа в мире обнаружили 565 171 новый COVID-случай. В частности, в США - 71 135 случаев, в Индии - 36 127, в Бразилии - 31 142.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Кроме того, в Иране - 29 700 заражений, а в Великобритании - 29 520.

Украина с 1353 заражениями на 44 месте в мире между Монголией и Кенией. В Европе Украина на 11 месте.

8642 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 35 месте в мире и на 6 - в Европе.

Напомним, в Украине за сутки 13 августа от коронавируса вакцинировали 161 792 человека. Одну дозу получили 106 206 человек, полностью иммунизированы - 55 586 человек.

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