Более полумиллиона клиентов "Днепропетровскгаз Сбыта" зарегистрировались на 104.ua

Более 550 тыс. клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" пользуются онлайн-сервисом Личный кабинет. Это почти 40% от общего количества потребителей природного газа области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для того, чтобы в период карантина клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" имели возможность дистанционно контролировать состояние лицевого счета, своевременно платить за газ и решать "газовые" вопросы онлайн, была разработана экспресс-регистрация Личного кабинета на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, чтобы пользоваться всеми функциями онлайн-услуги, необходимо позвонить в контакт-центр (067 62 92 104 - для жителей Кривого Рога; 067 62 63 104 - для жителей Днепра; 067 00 90 104 - для жителей Днепропетровской области), и сообщить оператору номер лицевого счета. После этого на телефон поступит смс-сообщение, в котором будут указаны логин и пароль для входа на 104.ua.

"Количество новых пользователей Личным кабинетом увеличивается ежедневно, особенно во время карантина, ведь сегодня, как никогда, важно оставаться дома. ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" заботится о здоровье клиентов, поэтому делает все возможное, чтобы минимизировать время нахождения в общественных местах. Именно поэтому, еще с начала карантинных мероприятий, наша компания внедрила экспресс-регистрацию и усовершенствовала другие наши дистанционные услуги", - говорит и.о. директора ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Надежда Савочкина.

В пресс-службе отметили, что за пять месяцев 2020 года круглосуточный доступ к собственному лицевому счету и возможность дистанционно рассчитываться за природный газ с помощью онлайн-сервисов получили почти 70 тыс. клиентов "Днепропетровскгаз сбыта".

"Для клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" доступны и другие онлайн-сервисы компании, в частности мобильные приложения 104 Mobile 104 и Mobile Light, чат-бот 7104ua и круглосуточная связь с контакт-центром по телефону (056) 79 40 304", - добавили в пресс-службе.