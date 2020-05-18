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Как получить выплаты при рождении ребенка в Украине: появилась новая инструкция

Lite » Стиль жизни 18.05.2020 - 16:04
Как получить выплаты при рождении ребенка в Украине: появилась новая инструкция
Как быстро оформить помощь на ребенка (Коллаж РБК-Украина)

В Минсоцполитики рассказали, как оформить пособие быстро и не выходя из дома

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продолжен до 22 мая. С 12 мая часть карантинных ограничений начали снимать, однако в часть организаций продолжает работать в удаленном режиме работы. Кроме того, украинцы пока не рискуют пользоваться услугами, так как риск заражения COVID-19 все еще высок.

В Министерстве социальной политики рассказали молодым родителям, как оформить и получить денежную помощь при рождении ребенка онлайн. Они разместили на своей странице в Facebook новую пошаговую инструкцию.

  • Перейдите на веб-сайт Минсоцполитики Украины: https://e-services.msp.gov.ua/.
  • Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или электронной почты.
  • Заполните электронное заявление на назначение пособия. Для этого Вам понадобятся: свидетельство о рождении ребенка; паспорта обоих родителей; ИНН обоих родителей (при наличии); номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карточку). Не нужно сканировать документы, достаточно лишь заполнить соответствующие графы.
  • Также в заявлении необходимо указать сведения о ребенке, матери, отце, месте регистрации и фактическом проживании, если они отличаются. И выбрать способ, которым будет удобно получать выплаты: на карту или на почтовом отделении.
  • В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос. Если у вас есть КЭП, подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.

Информация о назначении помощи на ребенка должна прийти на электронную почту в течении двух недель со дня обращения.

Напомним, ранее мы писали о том, как будут оплачивать больничные тем, кто вынужден уйти на самоизоляцию.

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины выплатыМинистерство социальной политики
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