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Как получить COVID-сертификат в "Дии": разъяснение Федорова

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить документ через портал "Дия",

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на пресс-конференции.

Министр рассказал, как получить COVID-сертификат в "Дии":

  • установить приложение "Дия";
  • перейти в раздел "Услуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга.

Он объяснил, что нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

"Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в "Дии". Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд и вы получаете подпись", - рассказал Федоров.

Отметим, в портале "Дия" указано, что услуга "COVID-сертификат" находится в стадии разработки.

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