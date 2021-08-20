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Как получить COVID-сертификат в "Дии": разъяснение Федорова

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Киев, Пятница 20 августа 2021 10:40
Как получить COVID-сертификат в "Дии": разъяснение Федорова Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить документ через портал "Дия",

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на пресс-конференции.

Министр рассказал, как получить COVID-сертификат в "Дии":

  • установить приложение "Дия";
  • перейти в раздел "Услуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга.

Он объяснил, что нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

"Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в "Дии". Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд и вы получаете подпись", - рассказал Федоров.

Отметим, в портале "Дия" указано, что услуга "COVID-сертификат" находится в стадии разработки.

Как получить COVID-сертификат в &quot;Дии&quot;: разъяснение Федорова

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