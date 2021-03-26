Все полученные Украиной дозы вакцины Covishield будут использованы для первой прививки
Украина планирует использовать все полученные 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса Covishield для первой прививки. Для второй прививки будет использоваться вакцина с последующих поставок.
Об этом на брифинге заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, в Украине пересмотрели стратегию использования первой партии вакцины Covishield.
"Все 500 тысяч доз используются для первой прививки против COVID-19. Для повторной прививки будет использоваться вакцина Covishield с последующих поставок. Согласно обновленному плану, вторая прививка будет проводиться не раньше 20-х чисел мая", - сообщил Ляшко.
В Минздраве отметили, что изначально планировалось использовать 250 тысяч доз данной вакцины на протяжении 28 дней, а затем провести повторную прививку оставшимися дозами.
Напомним, что ранее планировалось использовать 250 тыс. Доз вакцины за 28 дней и на 29-й день вернуться на проведение повторной прививки.
"Но, следуя рекомендациям ВОЗ и Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, Минздрав будет использовать наиболее удаленный из разрешенных инструкцией производителя сроков введения второй дозы вакцины - 12 недель", - сообщил в Минздраве.
Напомним, накануне Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Другие страны не смогут ее получить до тех пор, пока население Индии не будет вакцинировано.
Как сообщали источники РБК-Украина в Офисе президента, индийский производитель решил ограничить поставки вакцины в Украину из-за дискредитационной кампании по отношению к препарату внутри страны.
При этом в Минздраве рассчитывают получить разрешение на экспорт вакцины из Индии уже в апреле.