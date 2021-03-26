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Все полученные Украиной дозы вакцины Covishield будут использованы для первой прививки

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 11:05
Все полученные Украиной дозы вакцины Covishield будут использованы для первой прививки Фото: вакцина Covishield (Пресс-служба Киевской ОГА)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина планирует использовать все полученные 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса Covishield для первой прививки. Для второй прививки будет использоваться вакцина с последующих поставок.

Об этом на брифинге заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине пересмотрели стратегию использования первой партии вакцины Covishield.

"Все 500 тысяч доз используются для первой прививки против COVID-19. Для повторной прививки будет использоваться вакцина Covishield с последующих поставок. Согласно обновленному плану, вторая прививка будет проводиться не раньше 20-х чисел мая", - сообщил Ляшко.

В Минздраве отметили, что изначально планировалось использовать 250 тысяч доз данной вакцины на протяжении 28 дней, а затем провести повторную прививку оставшимися дозами.

Напомним, что ранее планировалось использовать 250 тыс. Доз вакцины за 28 дней и на 29-й день вернуться на проведение повторной прививки.

"Но, следуя рекомендациям ВОЗ и Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, Минздрав будет использовать наиболее удаленный из разрешенных инструкцией производителя сроков введения второй дозы вакцины - 12 недель", - сообщил в Минздраве.

Напомним, накануне Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Другие страны не смогут ее получить до тех пор, пока население Индии не будет вакцинировано.

Как сообщали источники РБК-Украина в Офисе президента, индийский производитель решил ограничить поставки вакцины в Украину из-за дискредитационной кампании по отношению к препарату внутри страны.

При этом в Минздраве рассчитывают получить разрешение на экспорт вакцины из Индии уже в апреле.

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