В Полтавской области выявили нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций

В Полтавской области сотрудники СБУ обнаружили нелегальный склад, на котором хранились ядовитые вещества и биологические материалы. Возбуждено уголовное производство, территория предприятия взята под усиленную охрану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, нелегальный склад с отравляющими веществами находился на территории одного из государственных предприятий Полтавской области. В ходе оперативных мероприятий изъяты токсины и биологические агенты, способные вызывать острые инфекционные болезни.
При обыске правоохранители обнаружили:
Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория предприятия взята под усиленную охрану.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) УК Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации раскрытого правонарушения.
Ведется досудебное расследование для привлечения к ответственности виновных лиц, причастных к противоправной деятельности.
Фото: СБУ обнаружила в Полтавской области нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций (ssu.gov.ua)