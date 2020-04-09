В Полтавской области среди заболевших COVID-19 двое медиков

В Полтавской области среди инфицированных коронавирусом двое сотрудников медицинских учреждений. Об этом сообщили в Полтавской областной государственной администрации.

Оба случая были подтверждены вчера, 8 апреля, у сотрудников Миргородской центральной районной больницы.

"Новые случаи: 73-летняя врач и 46-летняя медсестра Миргородской ЦРБ, контактировали с мужчиной, у которого впоследствии подтвердили коронавирус. Первая - лечится дома, вторая женщина - находится в больнице. Они в удовлетворительном состоянии", - сообщили в ОГА.

Напомним, 9 апреля в Полтавской области подтвердили еще один случай коронавируса. Во время лабораторного тестирования наличие вируса было подтверждено у 66-летней жительницы Кременчуга. До этого в области сообщалось о 19 заболевших.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области вылечился первый пациент с COVID-19. В частности, выздоровела 28-летняя девушка из Горишних Плавней. У нее был выявлен коронавирус 27 марта, заболевание проходило в легкой форме.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 9 апреля было подтверждено 1892 случая заболевания коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.