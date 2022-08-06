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В Полтавской области сегодня будет слышна стрельба: в чем причина

Фото: в Полтавской области сегодня проходят учебные стрельбы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 6 августа, на территории Полтавской области будут проходить учения. В частности, в Миргородской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

Глава ОВА призвал местных жителей сохранять спокойствие.

"6 августа на территории Миргородской общины будут проводить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал он.

Напомним, сегодня жителей Черниговской области предупредили о возможных взрывах. Неподалеку Шестовицы запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов.

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Полтавская областьВоенные учения