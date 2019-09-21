В Полтавской области произошло тройное ДТП с погибшими

В Миргороде (Полтавская область) ночью 21 сентября произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, около 01:00 на улице Хорольской произошло столкновение легкового автомобиля Ford Mondeo, микроавтобуса Mercedes Vito и внедорожника Hover.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка Ford Mondeo, оба 1978 года рождения. Двое пассажиров микроавтобуса Mercedes Vito получили телесные повреждения и были госпитализированы. На момент столкновения в микроавтобусе находились 7 человек, среди них 7-летний ребенок.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП", - добавили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Елены Телиги грузовик протаранил троллейбус с пассажирами. У грузовика "Газель" на ходу лопнуло колесо, в результате чего его занесло, и произошло столкновение с троллейбусом. В результате инцидента никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе на улице Академика Королева автомобиль въехал в толпу, которая собралась на демонстрацию против строительства на территории детского сада. В результате ДТП пострадали 2 человека.