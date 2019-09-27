ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Полтавской области произошло масштабное ДТП, есть жертвы

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 18:03
В Полтавской области произошло масштабное ДТП, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии погиб один человек, еще один получил повреждения

В Полтавской области на автодороге "Онишки-Маяковка" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По сообщению полиции, ДТП произошло 27 сентября около 13:00 в Оржицком районе. Столкновение произошло между автомобилями "ВАЗ-2101", "Hyundai", "Opel Vectra" и "Opel Ascona".

"В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ, житель Оржицкого района, от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажирка автомобиля "Hyundai", 1955 года рождения, жительница Пирятина, с телесными повреждениями доставлена ​​в Оржицкую больницу", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП (pl.npu.gov.ua)

О причинах и обстоятельствах происшествия на данный момент не сообщается.

Напомним, 26 сентября в Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку гражданского транспорта. В результате ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы. Подозреваемого полицейского задержали. Весь руководящий состав Государственной полиции охраны был отстранен от выполнения служебных обязанностей после этого ДТП.

Также сообщалось, что в Тернополе на дамбе произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. В результате столкновения погиб несовершеннолетний, еще один травмирован.

В ДТП под Славянском погибли трое людей В Волынской области произошло тройное ДТП с микроавтобусом, есть жертвы
Новости Украины ДТППолтавская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь