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В Полтавской области произошло ДТП с грузовиком. Погибли четыре человека

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Приходьки, Воскресенье 25 июля 2021 11:21
В Полтавской области произошло ДТП с грузовиком. Погибли четыре человека Фото: в Полтавской области произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Полтавской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Для высвобождения тел погибших, на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

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