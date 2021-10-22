В Полтавской области появится первый линейный ускоритель для лечения онкозаболеваний, - Синегубов

После этого, по его словам, в помещении сделают ремонт, а потом за средства областного бюджета установят линейный ускоритель.

"Планируем приобрести первый для области линейный ускоритель. Он позволит лечить онкозаболевания по новейшим мировым практиками. Пока же высокоточные технологии пациентам приходится искать в частных клиниках в столице или даже за границей. Такого оборудования нет даже в соседних областях", - рассказал Синегубов.

Линейный ускоритель влияет на опухоль большими полями ионизирующего излучения, а КиберНож (современная радиохирургическая система для наиболее эффективного и комфортного лечения раковых опухолей) уничтожает раковые клетки, которые остались.

Линейные ускорители самостоятельно генерируют излучение, поэтому не несут угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды. Такое современное оборудование позволяет максимально эффективно лечить наиболее распространенные формы онкозаболеваний, такие как рак легких и рак молочной железы.

Использование нового комплекса для жителей Полтавской области будет бесплатным, а Полтавский онкодиспансер после заключения соглашения с НСЗУ будет получать деньги за использование линейного ускорителя и оказания необходимой медицинской помощи больным раком.

Соответствующее решение о выделении 55 млн грн на приобретение линейного ускорителя утвердили депутаты на внеочередной сессии Полтавского областного совета.