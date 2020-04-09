В Полтавской области подтвердили новый случай коронавируса

В Кременчуге Полтавской области лабораторно подтвердили новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook.

По его словам, лабораторное подтверждение наличия болезни пришло сегодня, 9 апреля. Заразилась 66-летняя женщина.

"С 06 апреля она находится на стационарном лечении в инфекционном отделении больницы интенсивного лечения "Кременчугская". Состояние ее здоровья врачи оценивают как средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас эпидемиологами устанавливаются пути инфицирования и круг контактных лиц", - написал Малецкий.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса. Вылечилась 28-летняя девушка из Горишних Плавней, заболевание у которой было подтверждено 27 марта.

Отметим, по состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая, из них 224 - за прошлые сутки. В Полтавской области было 19 больных коронавирусом. Жертвами коронавируса в Украине стали 57 человек, из них 5 - за 8 апреля.